Vrouw ontdekt iets walgelijks in nieuwe broek

Een Amerikaanse vrouw heeft een wel heel nare ontdekking gedaan toen ze haar nieuwe broek voor de allereerste keer droeg. Het was een behoorlijk ‘bloederige’ verrassing.



De 20-jarige Payton Wilson had de broek in Walmart gekocht, een populaire supermarktketen in de Verenigde Staten. Pas toen ze het kledingstuk voor een eerste keer aandeed, merkte ze een kleine bobbel op in een van de zakken. “Ik zat aan mijn bureau en kon me niet herinneren dat ik al iets in het zakje had gestoken”, zegt de laborante aan The Sun. “In eerste instantie dacht ik dat het een verfrommeld papiertje was, maar toen ik het opendeed zag ik opeens bloed. Het bleek een gebruikte tampon te zijn. Ik was in shock, wie doet er nu zoiets?”



Op het moment dat Wilson de tampon ontdekte, droeg ze gelukkig haar werkhandschoenen. “Wie weet wat voor ziekte ik had opgelopen als ik geen handschoenen had gedragen”, zegt ze gedegouteerd.



Wilson geeft ook aan dat ze de broek eerst had gewassen, maar dat ze de zakken niet gecontroleerd had. “Vanaf nu controleer ik de zakken al in de winkel. Dit wil ik nooit meer meemaken”, besluit ze.

Toen werkte in zo'n zaak met zo'n 3 verdiepingen , meer dan 60 mensen. Tegenwoordig hooguit 20.

Maar goed. Op de damesafdeling op de 1ste etage werkten ook gekke meiden?vrouwen.

En toen was alles nog streng. De bedrijfsleider sprak je aan met meneer. en die en de andere chefs hadden een eigen toilet en een eigen tafel in de kantine. waarop een koektrommel stond.



Verschil was er zeker in die dagen.

Maar goed, 1 van de 1ste verkoopsters had trek in een worst. Dus die middag sloop ze het pand uit en ging vlakbij bij de Hema een halve warme worst kopen.

Kwam ze terug op de afdeling en nam dus hapjes van die worst.

Ziet ze ineens op de trap de bedrijfsleider samen met de eigenaar van dat bedrijf.

Ze schrikt zich rot, maar staat gelukkig bij de rekken met lange damesmantels en stopt snel die worst in een jaszak.

Toen die heren weg waren , lagen ze eerst dubbel van het lachen, want die collega's wisten ook wat er aan de hand was en toen gingen ze die worst zoeken.Er hingen honderden jassen en ze hebben in alle zakken gevoeld, maar die worst is nooit meer gevonden



@Mamsie , daar hebben ze ook erg om gelachen. Want wie heeft die jas gekocht en die vind dan een afgekloven stuk worst in de mantelzak

