Uber gaat passagiers waarschuwen voor fietspaden

Ubergebruikers krijgen voortaan een waarschuwing wanneer ze in- of uitstappen in de buurt van een fietspad. Op deze manier wil het bedrijf voorkomen dat fietsers verrast worden door een plotseling openzwaaiende deur.



Dat meldt RTL Nieuws. Door middel van openbare kaarten weet Uber welke wegen zijn toegestaan voor fietsers. Bij het in- of uitstappen bij zo'n weg krijgt de gebruiker van de app een pushbericht. Onder meer in de Verenigde Staten, Groot-Brittaniƫ en Frankrijk wordt al gebruik gemaakt van deze waarschuwing.



Het is een nieuwe maatregel van het bedrijf om de verkeersveiligheid te bevorderen. Naar aanleiding van een reeks ernstige, in sommige gevallen dodelijke, incidenten, besloot Uber in januari al om onder meer de minimumleeftijd voor chauffeurs te verhogen van 18 naar 21 jaar.



In juni maakten de gemeente en Uber gezamenlijke afspraken over verkeersveiligheid. Zo treedt Uber nog voor het eind van het jaar toe tot de Verkeersveiligheidscoalitie. Alle leden van dit samenwerkingsverband werken samen aan verdere maatregelen om het verkeer veiliger te maken.

Reacties

08-09-2019 09:30:16 Emmo

Gewoon uit je doppen kijken is teveel moeite? Dit is één van de belangrijkere lessen bij het rijexamen. Ik mag toch aannemen dat zelfs Uber-chauffeurs een rijbewijs hebben?

08-09-2019 10:00:08 botte bijl

keurig de passagiers waarschuwen voor iets wat ze ook zelf zouden kunnen zien, dat is het behoud van de taxideuren

08-09-2019 10:39:56 Mamsie

Ik ben zelf ook eens tegen zo'n openzwaaiende deur aangeknald.

Was niét fijn.

08-09-2019 10:45:20 botte bijl

@Mamsie :

mijn moeder ook heel lang geleden. ik was 4 en lag met kinderzitje en al op straat, en die man mijn moeder de schuld geven en zeuren over zijn mooie autodeur (een Opel van 2 modellen terug was het ) mijn moeder ook heel lang geleden. ik was 4 en lag met kinderzitje en al op straat, en die man mijn moeder de schuld geven en zeuren over zijn mooie autodeur (een Opel van 2 modellen terug was het

08-09-2019 10:52:02 botte bijl

@Mamsie :

wij waren nog heel, mijn moeder raapte mij, haar fiets en het kinderzitje op en we gingen weer verder

daarna kwam wel al heel gauw een nieuw zitje, want het oude 'klapperde' (zitting zat los), maar ik weet niet zeker of dat van die val kwam. wij waren nog heel, mijn moeder raapte mij, haar fiets en het kinderzitje op en we gingen weer verderdaarna kwam wel al heel gauw een nieuw zitje, want het oude 'klapperde' (zitting zat los), maar ik weet niet zeker of dat van die val kwam.

08-09-2019 10:52:43 tonktwee

Onder meer in de Verenigde Staten, Groot-Brittanië en Frankrijk

Daar zijn fietsers zeldzamer dan hier.En wat is er mis met een waarschuwing waar je twee personen; de passagier en de fietser, het een stukje veiliger voor maakt?

In de VS bestaat er een manier van uitstappen die de Dutch-way heet. Open de deur met de hand die het verst van de deur is, zo draai je je hoofd al richting het van achter aankomend verkeer. Daar zijn fietsers zeldzamer dan hier.En wat is er mis met een waarschuwing waar je twee personen; de passagier en de fietser, het een stukje veiliger voor maakt?In de VS bestaat er een manier van uitstappen die de Dutch-way heet. Open de deur met de hand die het verst van de deur is, zo draai je je hoofd al richting het van achter aankomend verkeer.

