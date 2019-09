Man brengt handgranaat mee naar politiebureau

UITHOORN Het was even schrikken dinsdag voor agenten op het politiebureau in Uithoorn. Zij werden opgeschrikt door een man bij de balie die meldde een handgranaat in zijn auto te hebben liggen. De auto stond vijf meter van het bureau vandaan. Dat meldt de politie zelf op haar Facebookpagina.



"Er werden meteen maatregelen genomen en een TEV-er (Team Explosieven Verkenning) heeft naar de handgranaat gekeken. Het bleek een echte Engelse handgranaat. Gelukkig was de handgranaat leeg en kon deze niet meer ontploffen", aldus Politie Aalsmeer/Uithoorn.



Waar de man de handgranaat gevonden had, is onbekend.

Reacties

08-09-2019 06:30:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.125

OTindex: 71.682

Quote:

Waar de man de handgranaat gevonden had, is onbekend. omdat de man een beetje vergeetachtig is?

08-09-2019 08:45:40 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.154

OTindex: 3.087

@allone : Nee, om zoekers te voorkomen want er kunnen ongelukken van komen.

08-09-2019 09:34:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.098

OTindex: 21.686

Je mag aannemen dat met al die handgranaten die tegenwoordig rondgestrooid worden de koddebeiers wat minder hard schrikken.

Of zitten die jongens tegenwoordig alleen maar op het bureau zonder op de straat te komen?

08-09-2019 09:50:22 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.550

OTindex: 32.188

@Emmo :

in Uithoorn gebeurt anders bijna nooit iets



Laatste edit 08-09-2019 09:53

08-09-2019 10:08:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.373

OTindex: 2.043

@botte bijl :

@Emmo :

in Uithoorn gebeurt anders bijna nooit iets

Hihi, dat klopt Die politie wagens zouden zonder sirene en zwaailichten kunnen

Misschien had de man die gevonden in de supermarkt, bij de handgranaatappelen.

Hihi, dat klopt Die politie wagens zouden zonder sirene en zwaailichten kunnen
Misschien had de man die gevonden in de supermarkt, bij de handgranaatappelen.

08-09-2019 10:34:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.692

OTindex: 72.212

@botte bijl :

@Emmo :

in Uithoorn gebeurt anders nooit iets



Welles! Mijn kleindochter gaat er naar school!

08-09-2019 10:36:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.550

OTindex: 32.188

@Mamsie :

daar komt de politie niet dagelijks aan te pas

