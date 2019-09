Wietplantage in beslag genomen na beelden Vuelta

De Spaanse politie heeft op een bijzondere manier een grote wietplantage ontdekt. Bij de Vuelta-etappe van afgelopen zaterdag werden - zoals altijd - luchtbeelden gemaakt. Daarop was ook een wietplantage op het dak van een flatgebouw te zien.



Kijkers hebben de politie geïnformeerd, die vervolgens een inval heeft gedaan. De planten stonden op een dak in Igualada, een stadje ten westen van Barcelona en doorkomstplaats van de achtste etappe van de Vuelta.



De veertig wietplanten zijn in beslag genomen. De telers zijn echter spoorloos; de politie heeft niemand opgepakt.

Reacties

07-09-2019 22:07:19 Emmo

Stamgast



Quote:

De telers zijn echter spoorloos Die zijn er met de fiets vantussen. Die zijn er met de fiets vantussen.

07-09-2019 23:01:29 Mamsie

Oudgediende



@Emmo : En de politie kan op het dak gaan zitten!

