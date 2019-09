Influencers gebruiken #PrayforBahamas voor delen bikinifoto

Met de hashtags #PrayforBahamas en #HurricaneDorian wordt veel sterkte gewenst aan de inwoners van de eilanden die de afgelopen twee dagen getroffen werden door orkaan Dorian. Maar niet iedereen is alleen maar bezig met de bewoners, meerdere Instagrammers gebruiken de hashtag om een foto van zichzelf te delen in bikini of zwembroek. Op die posts komt nu veel kritiek: volgens critici doen de Instagrammers aan schaamteloze zelfpromotie terwijl er sprake is van een ramp.



Een bekritiseerde foto is de foto van de Braziliaanse influencer Tatiele Polyana, met een half miljoen volgers, in een kleine bikini, staand in de blauwe zee. Overduidelijk is het plaatje niet de afgelopen twee dagen gemaakt: de lucht ziet er kalm uit. "Mijn hart is gebroken, een paar weken geleden had ik de kans nog om dit heldere water te bekijken", staat erbij geschreven.



Niet veel verder staat in de reacties: "Is dit wel de juiste manier om je steun te uiten?" "Je gebruikt de hashtag van een ramp om jezelf te promoten", is een andere reactie.



Polyana's foto is niet de enige foto die kritiek krijgt. Ook influencer Natalie Romo krijgt veel boze reacties te verduren. Romo postte een foto van zichzelf in paarse bikini, poserend op een rots. "Een tragedie gebruiken voor likes en een manier om een bikinifoto te delen", reageert iemand.



Niet alleen influencers delen vergelijkbare foto's van zichzelf. Ook Instagrammers met minder volgers. Sommigen delen tientallen hashtags bij een foto, met daartussen een hashtag over de orkaan.



De orkaan Dorian heeft op de Bahama's duizenden huizen verwoest en er zijn zeker zeven doden gemeld. De volledige omvang van de schade is nog lang niet duidelijk.



Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op de manier waarop sociale media-gebruikers schaamteloos foto's van zichzelf delen. Een paar maanden geleden werd kritiek geuit op de selfies die werden gemaakt in het gebied rond Tsjernobyl dat radioactief is besmet. Dieptepunt was toen een foto op Instagram verscheen van een vrouw die in G-string poseerde. "Respectloos", "belachelijk", "walgelijk en "delete", was te lezen in de reacties.



De schrijver van Chernobyl, een vijfdelige tv-serie bij HBO die toen werd uitgezonden, riep toen bezoekers van het gebied op om zich respectvol te gedragen.

Reacties

07-09-2019 16:22:01 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.383

OTindex: 43

Dt kutwoord mag mij best gestolen worden, zie het ook nergens behalve op deze site en met sociale media heb ik weinig op. Ik zie die laatste als het geven van een podium aan het plebs, iets wat ze vroeger niet hadden zonder zich voor dorpsgek uit te geven. Degenen weet je wel, wie iedereen met een grote bocht omheen liep.

07-09-2019 16:24:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.524

OTindex: 32.172

@zekerlezen :

nu neem je woorden in de mond die ik niet in de hand durf te nemen nu neem je woorden in de mond die ik niet in de hand durf te nemen

07-09-2019 16:26:56 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.383

OTindex: 43

@botte bijl : excuus hoor, maar ikbedoelde het woord influencer. Hangt mij inmiddels de keel uit. Er is een reden waarom wij niet alle Engelse woorden in het Nederlands willen. Tis gewoon kut.

07-09-2019 16:29:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.524

OTindex: 32.172

@zekerlezen :

dat snapte ik wel, maar nu doe je het weer snapte ik wel, maar nu doe je het weer

07-09-2019 16:49:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.080

OTindex: 21.678





OT: De één zijn dood is de ander zijn brood. @botte bijl : Niet zo plagen, bijltje.OT: De één zijn dood is de ander zijn brood.

