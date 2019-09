Amerikaanse probeert in handbagage baby Filipijnen uit te smokkelen

Op het vliegveld van Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, is een vrouw betrapt die een baby van zes dagen oud in haar handbagage had verstopt.



De 43-jarige Amerikaanse leek alleen te reizen en liet bij de douane alleen haar eigen paspoort zien. Toen daarna haar draagtas werd gecontroleerd, bleek daarin het jongetje te liggen.



De vrouw beweerde dat ze de tante is van het kind, maar kon dat met geen enkel document bewijzen. "Ze had geen reisdocumenten voor de baby", zegt een woordvoerder van de immigratiedienst, die tevens laat weten dat het goed gaat met het kind.

Goed dat dit kind door de autoriteiten levend is getroffen en dat er niet veel ergers is gebeurd. Had ook zomaar in een kofferbak van een auto kunnen liggen.

