Middelburg gaat stroom uit elektrische auto halen

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt vijf miljoen euro uit om in 21 gemeenten laadpleinen met in totaal 472 slimme laadpunten te bouwen. Ook in Middelburg komt zo'n laadplein.



Het slimme laadplein in Middelburg, dat bij de Cycle Hub aan de Oude Veerseweg komt, moet in 2020 klaar zijn. Op het plein komen twaalf laadpalen te staan met in totaal 24 aansluitpunten, bedoeld voor particulier gebruik.



Geen gewone laadpalen, maar slimme

Het verschil tussen een slimme en een gewone laadpaal? Deze paal laadt niet alleen elektrische auto-accu's op, maar kan ook stroom aan de auto onttrekken om zo schommelingen in de stroomvoorziening op te vangen. Handig op het moment dat er meer vraag naar stroom is dan aanbod, iets wat in de toekomst zomaar zou kunnen.



Hoe zit dat?

Op dit moment is het stroomaanbod nog stabiel, omdat het grootste deel van energiecentrales komt. Als we in de toekomst meer gebruikmaken van groene stroom zijn, kan dat veranderen. De hoeveelheid energie die bijvoorbeeld vrij komt bij zonnepanelen en windmolens is afhankelijk van het weer, waardoor er grotere pieken en dalen zullen zijn.



Een aan een slimme laadpaal gekoppelde auto slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op. Vervolgens wordt die stroom op piekmomenten teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer te gebruiken, kan groene stroom efficiƫnter worden ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast.



De eigenaar van de elektrische auto geeft hier toestemming voor en bepaalt zelf hoeveel elektriciteit van de auto gebruikt mag worden. Het zou zomaar kunnen dat ie dat niet voor niks hoeft te doen: gebruikers die hun elektrische auto beschikbaar stellen wanneer er veel vraag naar energie is, kunnen daarvoor een beloning ontvangen.

Reacties

Hartstikke goed idee. Tegen de tijd dat je je karretje nodig hebt is de batterij leeg

@Emmo : ach.. dat spaart ook weer energie: dan blijf je thuis.

