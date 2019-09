Belg brengt portemonnee met meer dan duizend euro terug bij eigenaar

Een Belgische toerist heeft gisteren een portemonnee met daarin meer dan duizend euro terug gebracht bij het politiebureau in Vlissingen. De Belg had de goed gevulde portefeuille gevonden bij een benzinepomp.



In totaal bleek er in de portemonnee voor 1045 euro aan briefgeld te zitten. Daarnaast zaten er ook diverse pasjes in waaronder een identiteitskaart van de eigenaar. De politie heeft de portemonnee terug kunnen geven aan de eigenaar.

Reacties

07-09-2019 06:48:27 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.354

OTindex: 2.042



Goeie Belg

Toppie van hem. Hij had ook een gratis vakantie gehad als hij hem had gehouden.Goeie Belg

07-09-2019 09:41:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.058

OTindex: 21.668

@stora : Ik heb ook wel eens een portemonnee verloren, vlak nadat ik geld gehaald had. Die was toen ook gevonden en naar de politie gebracht. De vrouw die dat gedaan had heb ik toen een bos bloemen gebracht.

07-09-2019 09:49:17 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.354

OTindex: 2.042



En dan kan je nog zo eerlijk zijn , en wil je dat teruggeven. Maar je huur heeft ook een achterstand of je licht wordt afgesloten.

Hoe eerlijk ben je dan?

@Emmo , ik denk dat er toch een hoop mensen tegenwoordig dan echt een dilemma hebben. Zzpérs die in de schulden zitten. oudjes die gekort worden op hun pensioen.En dan kan je nog zo eerlijk zijn , en wil je dat teruggeven. Maar je huur heeft ook een achterstand of je licht wordt afgesloten.Hoe eerlijk ben je dan?

07-09-2019 10:01:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.058

OTindex: 21.668

@stora : Ik denk dat eerlijke mensen eerlijk blijven. Of ze nu arm zijn of rijk. Al kan ik me voorstellen dat er in een dergelijk geval een dilemma ontstaat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: