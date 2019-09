Jongen lange tijd vast met vinger in gaatje van interieur taxibus in Leiden

Een jongen heeft dinsdagmiddag een uur vastgezeten met zijn vinger in een gaatje in het interieur van een taxibus aan de Brahmslaan in Leiden. De jongen werd opgehaald van kinderdagcentrum De Walnoot.



Door onbekende reden kwam hij vast te zitten in het gaatje. Het lukte maar niet om de vinger uit het gaatje te krijgen. De brandweer en ambulance kwam ter plaatse om te assisteren.



Er werden diverse pogingen ondernemen met zeep en olie. Dat heeft uiteindelijk geholpen, waardoor de jongen bevrijd kon worden. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Reacties

Je moet niet je vinger overal instoppen

