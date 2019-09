Gratis koffie moet reizigers uit ramvolle trein van Oss naar Den Bosch houden

OSS - In een poging om mensen in de spits uit overvolle treinen te houden, deelde de NS maandagmorgen gratis drankjes uit aan reizigers in de ochtendspits. Dat gebeurde op station Oss, waar om kwart voor acht de allerdrukste trein van Nederland naar Den Bosch vertrekt.



Wie in Oss om kwart voor acht s'morgens in de trein naar Den Bosch stapt, kan een zitplaats wel vergeten. Het is namelijk de drukste trein van Nederland. De NS wil mensen verleiden om een trein later te nemen, die veel rustiger is. Daarom werden maandagmorgen gratis bakjes koffie en smoothies uitgedeeld aan de reizigers, met de boodschap: laat de drukste trein aan je voorbij gaan.



Een studente die van Oss naar Den Bosch gaat, neemt dagelijks de drukste trein van Nederland naar school. Ze vindt het een leuke actie van de NS, die gratis smoothies, maar een trein later nemen is voor haar geen optie. Dan is ze te laat op school. Een andere reiziger vraagt zich af waarom de NS de trein dan niet gewoon langer maakt.



"Dat gaan we ook doen. Prorail gaat iets veranderen aan de wissels, waardoor we vanaf december inderdaad een langere trein in kunnen zetten", zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc.



Tot die tijd probeert De NS mensen over te halen niet massaal die ene trein te willen nemen. "Er zijn ook spitstreinen die een stuk rustiger zijn en we proberen mensen te verleiden om ze te laten wachten op een trein later. Dat is lastig merken we. Mensen doen dat meestal niet uit gewoonte. Maar dan hopen we dat we het ze in ieder geval kunnen vertellen dat die treinen er wel zijn", zegt NS woordvoerder Arno Leblanc.



September is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar op het spoor. De vakanties zijn voorbij en studenten en forensen stappen weer op de trein.

