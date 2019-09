Hulpdiensten rukken massaal uit voor etalagepop

ZEVENAAR - Bezoekers van recreatieplas de Panoven in Zevenaar zagen maandagmiddag iets opmerkelijks drijven in het water.

De politie en brandweer snelden naar de plas aan de Breulylaan en een groot gebied werd door de hulpdiensten afgezet.



Er leek, in eerste instantie, een lichaam in het water te liggen. Toen de hulpdiensten meer in de buurt kwamen, bleek het om een etalagepop te gaan. De pop lag vermoedelijk al enige tijd in het water, gezien zijn toestand.



Nog een opvallend detail: de gevonden pop was nog aangekleed.

Reacties

06-09-2019 08:12:34 stora

Ze had denk etalagebenen en dacht waarschijnlijk dat een koel bad zou helpen.

06-09-2019 10:20:56 botte bijl

wel zonde van de kleren

