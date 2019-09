Leerling-piloot zet vliegtuig alleen aan de grond tijdens allereerste les nadat instructeur bewustzijn verliest

De eerste vliegles van een Australische leerling-piloot was meteen de vlucht van zijn leven. De man moest een noodlanding maken nadat zijn instructeur plots het bewustzijn had verloren.



De 30-jarige Max Sylvester stapte nietsvermoedend met zijn instructeur een kleine Cessna in voor zijn allereerste vliegles. Alles ging goed, tot zijn instructeur bewusteloos geraakte. Sylvester kon zijn kalmte bewaren en nam contact op met de verkeersleiding. “Hij leunt over mijn schouder. Ik probeer hem recht te houden, maar hij valt iedere keer weer”, horen we Sylvester zeggen. “Weet u met een vliegtuig om te gaan”, is de reactie van de luchtsverkeerleider. Daarop antwoordt Sylvester “Dit is mijn eerste les.” De luchtverkeersleider spreekt Sylvester moed in en zegt: “Je doet het echt heel goed. Ik weet dat dit stressvol is, maar wij zullen je helpen de grond te bereiken.”



Terwijl Sylvester aan zijn landing begon, rukten ook de brandweer en een ziekenwagen uit. Maar die bleken uiteindelijk overbodig. Volgens ooggetuigen, onder wie de echtgenote en drie kinderen van Sylvester, maakte de leerling-piloot een bijna perfecte landing.



Als hoofd van de vliegschool zei Chuck McElwee zoiets in dertig jaar niet te hebben gezien. “Dat het zo goed afloopt is wat je hoopt. En deze keer lukte het.” De instructeur werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is stabiel.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: