Dievegge rooft voor 1.000 dollar aan anti-verouderingsmiddelen uit botoxkliniek

De politie spoort een vrouw op die een grote hoeveelheid anti-verouderingsproducten stal uit een botoxkliniek nabij de Texaanse metropool Houston. De

05-09-2019 14:16:42

Het is niet zomaar diefstal maar diefstal met inbraak. Louter diefstalhoudt in, dat de winkel open was ten tijde van haar bezoek.



Verder zijn die producten blijkbaar duur of moeilijk te verkrijgen. Daarom ontstaat een zwarte handel.