Vrouw stapt naar de rechter om stank barbecue buren

Een vrouw heeft haar buren in de Australische stad Perth voor de rechter gesleept na een uit de hand gelopen conflict over de stank van de barbecue in

Reacties

05-09-2019 12:30:12 Yanuqa

Als vegan kan ik me best voorstellen dat je een tikkie onpasselijk wordt van die vlees- en visluchtjes, maar om daar nou voor naar een rechter te stappen....

05-09-2019 12:35:27 Mamsie

Die mevrouw schijnt overal last van te hebben. Die zit duidelijk in een verkeerde woning.

05-09-2019 12:37:19 HoLaHu

Ze kan niet tegen vislucht, niet tegen vleeslucht, niet tegen rooklucht, de buren doen het expres om haar te pesten, ze kan niet tegen sigarettenrook die omhoog kringelt, niet tegen het geluid van spelende kinderen...Ik ben geneigd om nou toch een van die niet zo vaak gebruikte scheldwoorden te zeggen: het is gewoon een zeikwijf!

05-09-2019 12:40:48 zekerlezen

Groot gelijk deze vrouw. Als je het niet gewend bent of daar gevoelig voor, geldt het als stankoverlast. Ik vrees alleen dat ze noet zal winnen, ook niet in het geval van een andere stankoverlast. Want ze zitten op hun eigen erf. Beste optie voor deze vrouw is verkassen.

05-09-2019 12:48:57 Beereekhoorn

Ze bakken ongeveer tegelijkertijd dus ik heb nergens last van Ze moet dan niet in mijn huis gaan wonen, mijn beide buurmannen zijn groot liefhebber van de barbecueZe bakken ongeveer tegelijkertijd dus ik heb nergens last van

05-09-2019 13:40:50 merlinswit

@Beereekhoorn : Al gevraagd of ze jouw stukkie vlees ook mee willen bbqen?

