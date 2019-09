HogeNood-app toont toiletten in de buurt

Met vandaag: hoeveel openbare toiletten zijn er in Nederland? Voor het antwoord op die vraag ging verslaggever Harmen van der Veen langs bij Jelmer Duijf van de app 'HogeNood'. Een app waarmee je precies kan zien, waar er toiletten in de buurt zijn.



Verslaggever Harmen van der Veen, ging op zoek naar openbare toiletten in Amsterdam met Jelmer Duijf van de app HogeNood en Sietske van de Veijg van de Toiletalliantie.



'We zijn ontzettend blij met de app. De helft van de buikpatiƫnten zou binnen vijf minuten naar een toilet moeten kunnen. Dat is best een probleem als je de deur uit gaat', zegt Sietske van de Veijg.

Reacties

05-09-2019 08:23:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.455

OTindex: 4.419

Goed initiatief! Ik heb die app alweer een tijdje, maar hij is nog lang niet compleet. Toiletten in de binnenstad en bij tankstations staan er bijvoorbeeld wel in, maar met name in de buitenwijken en op bedrijventerreinen zijn de vermeldingen nog schaars. Terwijl daar vaak wel bouwmarkten e.d. zitten, die ook openbaar toegankelijke toiletten hebben.

Gelukkig kunnen gebruikers in de app zelf suggesties indienen, die dan door moderatoren worden gecontroleerd bij de toileteigenaar.

05-09-2019 09:14:05 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.825

OTindex: 6

ik ga hem meteen downloaden want dit ben ik met maar een toilet thuis

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: