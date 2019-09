04-09-2019 23:47:48

Ik ben af en toe wel grappig heHet ligt er denk aan wat je diensten zijn. Ze hebben bv niets aan schildersAls ze iemand nodig hebben dan wordt iemand benaderd . En dan denk je soms, wat een rare keuze, maar ze hebben er een goede kijk op. bv @ledi die toen denk 77 jaar was denk ik en redactrice werd. Een gouden vondst.Maar in 18 jaar tijd zijn er 63068 artikelen online gezet. En dat valt niet te corrigeren. Moet de fout blijven staan? ja, want ze doen het vrijwillig en het artikel is goed leesbaar. Is het soms irritant: jaStoort het: nee, want als het wel stoort dan zoek je een site waar elk punt en komma op de juiste plek staan. In mijn beleving is dat niet gezellig.