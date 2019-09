Grote puddingliefhebber? Dan moet je zeker voor deze job solliciteren

Als je graag pudding eet, dan hebben wij voor jou alvast de droomjob gevonden. Het Britse dessertenbedrijf Pots & Co is op zoek naar een professionele puddingproever om gedurende drie maanden deeltijds aan de slag te gaan.



Per uur word je 15 pond betaald en het enige wat je moet doen is pudding proeven, die word je overigens gratis toegestuurd. Je mag ook gewoon vanuit je luie zetel werken. Je kan dus gewoon in je pyjama een hele dag gratis pudding eten. Je moet wel de producten goed kunnen beschrijven, en duidelijk kunnen maken wat de verschillen zijn. Maar de belangrijkste vereiste is dat je “een passie hebt voor pudding in alle maten, vormen en smaken”. Waar wacht je nog op?

Reacties

04-09-2019 14:21:28 venzje

Oudgediende



Als mensen het hebben over passie, dan denk ik aan hartstochtelijke liefde. Als het dan om pudding gaat, of om beton, mobiliteit, paarden, pellets of (godbetert) vis, dan krijg ik altijd een beetje een vies gevoel... Passie voor pudding?Als mensen het hebben over passie, dan denk ik aan hartstochtelijke liefde. Als het dan om pudding gaat, of om beton, mobiliteit, paarden, pellets of (godbetert) vis, dan krijg ik altijd een beetje een vies gevoel...

04-09-2019 14:58:16 zekerlezen

Erelid

#viesdik



Nee, bedankt.

