Enorme drugsvangst blijkt vegan taartmix te zijn

Engelse agenten dachten een enorme hoeveelheid aan drugs gevonden te hebben tijdens een controle op de Britse luchthaven Gatwick, maar de vork bleek toch even anders in de steel te zitten.In de koffer van een man troffen de agenten maar liefst 25 blauwe zakjes aan met wit poeder in. Je zou voor minder argwanend worden. De zakjes werden meteen getest, maar uiteindelijk bleek het poeder niet illegaal te zijn.De nietsvermoedende man was een werknemer van een vegan pizzeria en het poeder bleek niets meer te zijn dan vegan taartmix. “De ingrediënten werden weer herenigd met de eigenaar”, luidt het politierapport. Op het officiële twitteraccount van de agenten werd in een ludieke tweet gevraagd of iedereen in het vervolg zijn of haar etenswaren wil labelen om misverstanden te vermijden.