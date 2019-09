Ze wil de vetste vagina ter wereld, maar die drang kostte haar al bijna haar leven!

Mary Magdalene is haar naam. En dagelijks maakt ze zo’n 117.000 volgers blij met haar foto’s en filmpjes op Instagram.Als we zeggen dat deze 24-jarige dame nogal van plastische chirurgie houdt, drukken we ons nog ZEER zacht uit.“Mijn eerste operatie was een borstvergroting, toen ik 21 jaar was. Ik werkte op mijn 17 al als stripster en ik heb altijd gehouden van zo’n neppe ‘ bimbo ’-look”, laat ze weten aan The Sun.Ze heeft ondertussen al tientallen ingrepen achter de rug, maar onlangs ging het bijna stevig fout. “Ik wil de vetste vagina ter wereld hebben”, aldus Mary. En dus ging ze recent onder het mes. “De dokter vertelde me dat ik tijdens de operatie veel bloed aan het verliezen was en er bleek uitzag. Hij dacht dat ik ging sterven”, vult ze aan.Aan stoppen denkt ze echter nog lang niet. “Het zal me niet stoppen. Het is zeer verslavend”, klinkt het. Ook krijgt ze vaak negatieve commentaar. “Mensen oordelen snel. Ze besluiten dat je een slechte persoon bent. Sommige mensen kunnen écht gemeen zijn. Ik ben gewoon een ‘nerdy’ gekkerd”, laat Mary nog weten.