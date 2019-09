04-09-2019 09:48:27

Nieuw-Zeeland is het beu dat het steeds weer ontbreekt op de wereldkaart. Het land - bekend van zijn natuurschoon en ‘The Lord of The Rings’-films - heeft er daarom zelf één ontwikkeld waarin het zichzelf in het centrum plaatst. In een filmpje van Toerisme Nieuw-Zeeland is te zien hoe ‘LOTR’-regisseur Peter Jackson, zelf een Kiwi, een oude kaart van ‘Middle Earth’ aflevert bij komiek Rhys Darby, die het ‘mysterie’ onderzoekt.

Ach, het ligt allemaal in dezelfde richting: daar ergens in het zuiden