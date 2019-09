Groningers troeven Friezen af met de zeis

Het herenteam van de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen, is afgelopen zaterdag kampioen geworden tijdens het NK in Elspeet.

Het trio, bestaande uit Jan Kool, John Wardenier en IJtze Zijlstra, toonde zich het beste in het maaien met de zeis in zowel de eerste ronde, de halve finale als de finale.



In die finale lieten de Groningers de Friese teams uit Hartwerd (dat tweede werd) en de kampioen van vorig jaar Fryske Walden (derde) achter zich.



Elspeet organiseerde de Nederlandse kampioenschappen maaien met de zeis al weer voor de zesde keer. Voorheen werd de titelstrijd gehouden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Gebruiken mensen die zeis nog in het dagelijks leven?



