Eerste winnaar NK eierbal eten: 11 eierballen in tien minuten

Zondag vond de tweede editie van het EierbalFestival plaats. Er stond dit jaar een nieuw onderdeel op het programma: het eerste Nederlands kampioenschap eierbal eten. Vijf deelnemers namen het tegen elkaar op.



Binnen tien minuten zoveel mogelijk eierballen opeten. Dat is de uitdaging. Aan een lange tafel nemen de deelnemers plaats. De 17-jarige Stijn Kloezen heeft als enige de tactiek om staand te eten. 'Zo hoopte ik dat het makkelijker naar beneden zou gaan, samen met veel drinken', legt hij uit.



Uiteindelijk eet hij 11 eierballen, plus nog een paar happen van een 12e. Het eerste wat hij doet nadat hij gewonnen heeft is niet de overwinning vieren, maar een greep naar de emmer. 'Na vijf minuten was ik flink misselijk. Maar het gaat nu wel weer. Ik ben wel blij dat ik gewonnen heb. Anders was het voor niks geweest', zegt Stijn.



Hij deed mee omdat ze hem thuis een 'grote eter' vinden en ze dachten dat hij dit wel zou kunnen winnen. 'Mijn vader kwam er ineens mee aanzetten. Ik eet altijd veel avondeten en ben een grote eter. Dus hij dacht dat dit wel iets voor mij zou zijn'.



Echt een fan van de eierbal is hij niet. 'Af en toe eet ik er ééntje'.



Na afloop van de wedstrijd spurt hij dan ook naar buiten met een emmer om achter het gebouw te spugen. Zijn vriendin loopt hem met de bokaal en de bos bloemen achterna.



Ook wint hij een dinerbon en nog vier eierballen om thuis op te eten. 'Ja, die gaan nog niet direct op', besluit Stijn.



Tijdens de wedstrijd waren er veel mensen die even kwamen kijken. 'We zijn blij dat het een succes is geworden. De wedstrijd was een kleine knipoog naar de eerste editie van het EierbalFestival.'



'Vorig jaar hadden we namelijk niet genoeg eierballen en bleek de vraag groter dan het aanbod. En we waren benieuwd hoeveel iemand eet binnen tien minuten', vertelt Doutsen Rozen namens de organisatie van het EierbalFestival. 'Met de voorraad zat het dit jaar wel goed; er was extra ingekocht.'



Naast de wedstrijd was er ook een Groninger Eierbal Quiz, een workshop eierbal maken en stands waar diverse soorten eierballen geproefd kon worden.

altijd gedacht dat ze in Groningen verstandiger waren

