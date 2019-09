Paus vast in de lift en komt te laat voor gebed

Vaticaanstad - Paus Franciscus kwam zondagochtend te laat voor het gebed, omdat hij vastzat in een lift in Vaticaanstad.

Bij zijn opkomst op het plein bood hij zijn excuses aan voor de vertraging. Dit melden meerdere media zondag.



De paus liet weten dat hij door een elektriciteitsstoring 25 minuten vast had gezeten in de lift en uiteindelijk door de brandweer uit zijn benarde positie was bevrijd.

Reacties

03-09-2019 20:06:27 allone

Oudgediende







ach @De Paus , dat had je je trouwe aanhangers hier helemaal niet verteld.

03-09-2019 20:20:04 stora

Oudgediende







@De Paus , je kreeg zeker een lift van een jonge blonde dame. Niet raar dat je dan te laat bent

03-09-2019 22:04:12 botte bijl

Stamgast







@De Paus :

had U niet gebeden voordat U in dat nieuwerwetse ding stapte of was U vergeten het ding te zegenen? die dingen blijven toch niet zomaar steken had U niet gebeden voordat U in dat nieuwerwetse ding stapte of was U vergeten het ding te zegenen? die dingen blijven toch niet zomaar steken

