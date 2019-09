Vieze man in Dikke Van Dale

UTRECHT - Onder anderen Oost-Europadeskundige Dr. Clavan en het Haagse duo Jacobse en Van Es van de (fictieve) Tegenpartij worden opgenomen in de Dikke Van Dale. Dat zei hoofdredacteur Ton den Boon in het radioprogramma Volgspot (NPO 5). De creaties van Kees van Kooten en Wim de Bie staan in de nieuwe editie van het woordenboek van het Utrechtse Van Dale Uitgevers.Den Boon prijst Koot en Bie, die tientallen jaren satirische tv-programma's maakten, als de meest productieve taalmakers van de 21e eeuw. "Ze hebben tientallen uitdrukkingen aan het Nederlands toegevoegd of gepopulariseerd." Onder meer doemdenken, positivo en regelneef worden aan het duo toegeschreven.Maar ook de typetjes zijn ingeburgerd geraakt. "Al wordt hun programma Keek op de Week al een kwart eeuw niet meer uitgezonden, je komt Dr. Clavan nog steeds tegen als soortnaam voor een deskundige die niets nieuws of verrassends weet te melden en vooral open deuren intrapt", aldus Den Boon.Ook enkele andere typetjes als de hippie Koos Koets ('mozes kriebel' en 'jemig de pemig') en de vieze man ('ballen in me buik') krijgen een vermelding. "De vieze man was niet alleen zelf morsig en shabby. Hij praatte op een dusdanige manier dat zijn gesprekspartners zich ook vies en ongemakkelijk gingen voelen", aldus de hoofdredacteur.