Burgemeester Halsema krijgt hulp van hele jonge collega

Vanaf dit schooljaar krijgt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hulp van een jonge collega. Er wordt namelijk een kinderburgemeester aangesteld. Dit op initiatief van de Partij van de Ouderen. Het college omarmt dit plan en behandelt het aanstaande woensdag in een commissievergadering van de gemeenteraad.



Leerlingen van groep zeven en acht van Amsterdamse basisscholen kunnen zich verkiesbaar stellen. De gemeente zal in oktober een campagne voeren om uit elk stadsdeel een kandidaat te kunnen nomineren. Alle genomineerden komen in een 'kinderraad'. Die moet de brug vormen tussen kinderen in de stad en de lokale politiek. 'Het is tijd om de kinderen te laten meepraten', zegt Wil van Soest van de Partij van de Ouderen.



Het doel van het voorstel is om kinderen te laten meedenken over de lokale politiek, de werking van de democratie en hun eigen rechten. De kinderburgemeester moet een verlengstuk zijn van de vele activiteiten die de gemeenteraad al richting kinderen vervult.



De kinderraad zal vier keer per jaar samenkomen op een woensdagmiddag om te discussiƫren over een door de kinderen gekozen thema. De kinderburgemeester heeft ook een representatieve functie, bijvoorbeeld tijdens de intocht van Sinterklaas.



Dat nou juist de Partij van de Ouderen met een plan komt voor de jongste Amsterdammers is volgens Van Soest helemaal niet gek. 'Ik heb zelf kleinkinderen, die mij regelmatig vragen: waarom doen we dit of dat niet? Zo kwam ik op dit idee. Het is tijd dat kinderen gaan meepraten over zaken die hen aangaan. De jeugd heeft de toekomst.'

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: