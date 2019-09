Na 7 jaar krijgt vrouw uit Utrecht haar gestolen fiets terug

Ze had niet meer verwacht iets te horen van haar aangifte uit 2012. Dus toen de politie belde dat ze haar fiets hadden gevonden, was de vrouw stomverbaasd.



Dat schrijft politieagent Dennis op Instagram. Donderdag troffen ze de fiets aan in Utrecht en hij bleek als gestolen opgegeven te zijn.



"Na kort onderzoek door ons, bleek deze fiets in 2012 in Vianen gestolen te zijn." Zeven jaar geleden dus, maar de politie had alle gegevens nog van de rechtmatige eigenaar van de fiets. "Op goed geluk hebben we de eigenaresse gebeld. Die was helemaal verbaasd."



Ze had nooit meer verwacht iets te horen na al die jaren, vertelt Dennis. "Dit was toen haar lievelingsfiets, verklaarde ze. We hebben haar nu weer kunnen herenigen met haar fiets."



De agent benadrukt dat je altijd aangifte moet doen als je fiets gestolen wordt. "Maar wel met framenummer of speciale details, zodat de fiets 'uniek' wordt en het voor ons makkelijker wordt de fiets naar de eigenaar terug te brengen."

