Tijd voor school! Britse kleuter kleurt gezicht paars uit verveling

Na zes weken zomervakantie zijn veel ouders er helemaal klaar mee. Veel koters weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen en vervelen zich, ondanks het aanhoudende mooie weer, kapot. Tijd voor school. Zo ook voor de kleine Skyla-Rae Muttram uit het Engelse Plymouth die haar verveling wel heel treffend inkleurde Pretparken, dieren- en speeltuinen ten spijt, zelfs familie-uitjes kunnen de vakantie vierende kids niet meer bekoren. Net als spelcomputers, Netflix en YouTube. ‘Pak lekker een boek, of maak een mooie tekening’, zegt menig ouder tegen beter weten in, hopende de lamlendige spruit minstens een half uurtje bezig te houden.Ook Jade Perry dacht even rust te hebben, toen haar 5-jarige dochtertje Skyla-Rae op haar kamertje zat te kleuren. Althans, zo leek het. Tot een van haar zoontjes kwam vertellen dat zijn zusje op haar gezicht had getekend. ,,Ik riep haar naar beneden toen haar broertje het me vertelde’’, zegt de moeder tegen nieuwssite Plymouth Live.Jade barstte in lachen uit toen haar creatieve dochtertje beneden kwam. ,,Ze zag eruit als Violet Beauderest uit Sjakie en de Chocoladefabriek!’’ Het meisje vertelde dat ze op het Disneykarakter Vampirinia wilde lijken en daarom, net als het tekenfilmfiguur, haar gezicht paars had gemaakt met een viltstift.,,Ik wilde haar nog een standje geven, maar wie kan er nu kwaad blijven op zo'n gezichtje’’, vervolgt de moeder. ‘Hoe lang duurt het voor ze weer naar school gaan’, vraagt ze zich af bij de foto op Facebook. Het duurde een aantal dagen voor de paarse troep er, met behulp van babydoekjes en diverse douchebeurten, helemaal af was.Het was overigens niet Skyla-Rae's eerste akkefietje deze vakantie. ‘Is het mogelijk om je eigen kind te haten’, schreef Jade bij een foto van haar tweelingzoontjes Marley en Mason op Facebook. Grote zus had de schaar in hun blonde kuifjes gezet, waarna de jochies parmantig door het huis paradeerden. ‘De dag is net begonnen en ik wil nu al opgeven.’