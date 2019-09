Studenten atten biertje met levende goudvis: 'Smakeloze studentengrap'

Weet je wat lachen is? Als we in zo'n goudgele rakker een levende goudvis stoppen en deze door een nieuwe student in één teug laten opdrinken. Dat moet ongeveer de gedachte zijn geweest van studenten Sportmarketing aan de Fontys Hogeschool in Tilburg die op een filmpje een student - onder luid gejuich - een biertje mét vis laten atten.In het filmpje , dat inmiddels op Dumpert is beland, drinkt een student die deelneemt aan de Tilburgse introductieweek een glas bier met daarin een levende goudvis in één teug leeg. Om hem heen staan allerlei juichende én filmende studenten. Als het glas leeg en de student laat vervolgens zijn lege mond zien, zwelt het gejuich aan en wordt er luid geapplaudisseerd.Piet van Ierland, directeur van Fontys Hogescholen, vindt de actie van 'één van onze studenten' allesbehalve een applaus waard. "Ik vind het een smakeloze studentengrap, maar dat is mijn persoonlijke mening", zegt hij tegen Editie NL. Bovendien vindt Van Ierland 'het echt een beetje dom' dat de studenten de actie hebben gefilmd en op internet hebben gezet. "Laat dat meteen een goede les zijn voor de studenten sportmarketing dat je niet zomaar alles moet delen. Je weet niet hoelang je dit gaat achtervolgen."Van Ierland is van plan om met de opleidingsmanager van SPECO Sportmarketing te gaan spreken, maar verdere sancties tegen de studenten komen er niet. "We kunnen ons moeilijk gaan bemoeien met alles wat onze studenten in de privésfeer doen. We kunnen ze niet blijven bemoederen, dan blijf je bezig."