Amerikaan die 50 dollar stal na 35 jaar uit gevangenis

Een Amerikaan die al ruim 35 jaar vastzit voor het stelen van 50 dollar, wordt binnenkort vrijgelaten uit de gevangenis. De man werd op 22-jarige leeftijd veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating, nadat hij voor de derde keer was betrapt op een misdrijf.De zogenoemde three strikes-wetgeving in de Verenigde Staten maakt het mogelijk om onverbeterlijke criminelen bij een derde veroordeling een extra zware straf op te leggen. Meestal gaat het hierbij om 25 jaar tot levenslang. Zo ook in het geval van Alvin Kennard.Kennard (5zit vast sinds 1984 voor een overval op een bakkerij in de staat Alabama. En ook al bedroeg de buit slechts 50,75 dollar, de rechter was keihard voor Kennard. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Eerder was Kennard al veroordeeld voor drie verschillende inbraken.Kennard zegt spijt te hebben van zijn criminele verleden en wil zijn leven beteren. Wanneer hij de gevangenis precies mag verlaten is niet bekend, maar waarschijnlijk gebeurt dat ergens in de komende dagen, meldt het Amerikaanse ABC News.