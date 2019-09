Jongen (12) breekt beide benen na val uit slecht onderhouden kermisattractie Extreme

Een 12-jarige jongen uit Londen is ernstig gewond geraakt tijdens een ritje in kermisattractie Extreme . Volgens Aileen O’Brien, de moeder van het slachtoffer, haperde een veiligheidsbeugel in het bakje van de draaimolen waardoor Theo tijdens een ritje in het keihard ronddraaiende apparaat werd weggeslingerd en op het platform smakte. De jongen brak beide benen op meerdere plaatsen en moet minstens twee maanden revalideren.Volgens Britse media is de attractie in het Brockwell Park in de Britse hoofdstad direct na het ongeluk gesloten. De autoriteiten zijn bezig met een onderzoek. Wat dat heeft opgeleverd, is nog onduidelijk. De rest van de kermis ging kort na het incident weer open. De geschrokken moeder noemt het op Twitter absurd dat de Extreme - vier op-en-neer bewegende armen met daaraan roterende bankjes - überhaupt in Londen mocht worden neergezet. O’Brien stelt op basis van eigen speurwerk dat in 2017 een soortgelijk ongeluk met de betreffende attractie gebeurde.De moeder stelt dat Theo samen met een vriendje in de Extreme was gaan zitten. ,,Maar toen het ding begon te draaien, bleek de veiligheidsbeugel op zijn plek niet goed gesloten. Zijn vriendje, dat naast hem zat, heeft nog geprobeerd Theo vast te pakken zodat hij niet zou vallen. Maar uiteindelijk moest hij Theo loslaten omdat de Extreme te hard begon te draaien.” De vrouw neemt het de exploitant van de attractie zeer kwalijk dat zoiets kon gebeuren. ,,Er was onvoldoende toezicht en het onderhoud blijkt onvoldoende. Dit monster mag voorlopig niet meer draaien.”De laatste tijd komt het regelmatig voor dat slachtoffers vallen in kermisattracties. Zo ontsnapte recent een vrouw in Mexico aan de dood toen ze uit een een over de kop gaande machine viel. En in India vielen twee doden en ruim honderd gewonden toen een reuzenschommel hoog in de lucht brak. Ook in Nederland - waar de veiligheidseisen voor kermisattracties zeer streng zijn - gaat het wel eens mis, maar dat hier gewonden vallen is uitzonderlijk. Onlangs haperde rollercoaster Baron 1898 in de Efteling. Een treintje kwam door een technische storing tot stilstand waardoor bezoekers bijna een uur vast kwamen te zitten. Korte tijd later was het mankement alweer verholpen.