Vallende beer landt op een politiewagen in Californië, waardoor deze in brand vliegt

Een politieauto in Noord-Californië is volledig uitgebrand nadat de wagen in aanraking was gekomen met een beer.De hulpsheriff was op weg naar een melding van een overdosis drugs toen de beer viel of op de motorkap sprong.De beer sloeg tegen de voorruit waardoor de auto slingerde, een dijk raakte, op zijn zijkant rolde en vlam vatte.De politieauto is afgeschreven. Hoe het met de beer is afgelopen is onduidelijk.