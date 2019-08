Spaanse baby's extreem behaard na slikken verkeerde pil

Zeker zeventien kinderen hebben in Spanje het 'weerwolfsyndroom' opgelopen nadat ze een pil kregen die verkeerd gelabeld was. De kinderen, vooral baby's, hebben daardoor haargroei op hun gezicht, armen en benen gekregen.



De Spaanse gezondheidsautoriteit Aemps die onderzoek heeft gedaan naar de haargroei, meldt dat het gebruik van een verkeerd medicijn voor een maagziekte de oorzaak is. In alle gevallen was omeprazol voorgeschreven, maar in de verpakking zat het medicijn minoxidil, dat de haargroei bevordert.



Het farmaceutisch bedrijf dat in de fout is gegaan, is voorlopig gesloten en de betreffende geneesmiddelen zijn uit de handel gehaald.



Veel ouders waren bezorgd toen de haargroei van hun baby begon toe te nemen. Zo ook moeder Angela Selles, vertelt ze tegen de Spaanse krant El Pais, haar zoon was zes maanden oud toen de haren begonnen te groeien. "Het voorhoofd, de wangen, zijn benen, armen en handen: alles was gevuld met haar. Hij had zelfs de wenkbrauwen van een volwassene. Het was heel eng, omdat we niet wisten wat er aan de hand was."



Een andere moeder in dezelfde regio had ook een baby van zes maanden oud met onverklaarbare haargroei. Zij besloot naar de kinderarts te gaan. "Hij vertelde ons dat het een genetische aandoening was, of dat het iets met de stofwisseling te maken had. We moesten naar specialisten gaan om verschillende, zeldzame syndromen uit te sluiten."



De twee moeders die de krant heeft gesproken zijn verontwaardigd over wat er is gebeurd met hun kindjes. "Mijn zoontje heeft twee en een halve fles van die medicijnen ingenomen totdat de dokter vertelde dat het het verkeerde medicijn was."



Het medicijn lijkt voor de baby's verder niet gevaarlijk te zijn. De haren zullen vanzelf uitvallen als het medicijn niet meer wordt ingenomen. Maar hoewel de eerste haren alweer uitvallen van de Spaanse baby's, zal het nog maanden duren voordat alles is verdwenen.

Reacties

30-08-2019 18:45:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.406

OTindex: 4.400

De baby met de baard...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: