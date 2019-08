Slowaak belandt in Rotterdam in plaats van bij moeder in Rotherham

De politie in Rotterdam kreeg eergisteren bezoek van een gedesoriƫnteerde Slowaak. De man, wiens 'articulatie en topografische kennis niet heel goed' waren, wilde naar zijn moeder in het Engelse Rotherham, maar had per ongeluk een kaartje naar Rotterdam gekocht.



De man sprak geen Nederlands of Engels en had geen geld of andere middelen bij zich, schrijft de politie op Twitter. Hij heeft voor de nacht noodopvang gekregen.



Gisteren werd hij in contact gebracht met een stichting voor Midden- en Oost-Europese migranten, die hem hopelijk kan helpen om alsnog bij zijn moeder in Rotherham op bezoek te gaan.

Reacties

30-08-2019 15:10:01 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.247

OTindex: 2.019

Die man is dus slo waakzaam.

30-08-2019 15:52:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.932

OTindex: 21.546

Toch prettig voor die man dat er nog het één en ander geregeld kon worden. Als bij mij op reis iets mis gaat wordt er van mij verwacht dat ik het in eerste instantie het zelf oplos.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: