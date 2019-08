Juryvoorzitter Filmfestival Venetië weigert bij voorbaat al prijs aan film Polanski, want #metoo-zaak in 1977.

“Hoewel zijn film J’accuse pas morgen op het Filmfestival van Venetië wordt vertoond ligt regisseur Roman Polanski nu al onder vuur. Het lijkt uitgesloten dat zijn verfilming over de Dreyfuss-affaire, over antisemitisme in het Franse leger, bekroond gaat worden na uitspraken van juryvoorzitter Lucrecia Martel.



De Argentijnse regisseur heeft al bij voorbaat verklaard dat zij niet van plan is om de inzending van Polanski te bekronen, vanwege diens verleden over seks met een minderjarige in Hollywood. De zaak dateert uit 1977, maar de regisseur is daarvoor nooit bestraft en verblijft sindsdien in Parijs.”

Reacties

