Weggegeven kastje is weer terecht

UTRECHT - Het weggeefkastje uit de Utrechtse wijk Buiten Wittevrouwen is weer terecht. Buren van een paar straten verderop hebben het gevonden en inmiddels teruggegeven.



'Het Gulle Kastje' is een houten kast waarin mensen levensmiddelen kunnen achterlaten die ze niet meer gebruiken. Arme of dakloze mensen kunnen het eten eruit pakken. Het kastje stond vastgeschroefd op het Joke Smitplein, een zijstraat van de Maliesingel, en was vorige week dinsdag opeens verdwenen.



Na een emotionele oproep van eigenaresse Charlie van Zuilekom is het kastje inmiddels weer terug. Buren aan de Mulderstraat zagen het kastje bij een speeltuin staan en hebben het toen in huis genomen. Inmiddels hebben ze het teruggebracht bij Charlie.



"Hoe het kastje is losgekomen blijft een raadsel", schrijft ze op Facebook. "Maar wij zijn blij." Dinsdag 10 september wordt het kastje 'heropend'. "We proosten op dat er goede mensen in de wereld zijn die ervoor gezorgd hebben dat het kastje niet verloren is gegaan."

Iemand had het weggeefkastje stiekem weggegeven?

Ik heb best moeite moeten doen om het mee te nemen. Ik vond het al zo raar. Een weggeefkastje zo vastschroeven.

