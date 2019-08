Beschonken man onthoofd neefje met kettingzaag ‘terwijl hij droomde over kokosnootboom die hij afzaagde’

Een beschonken man heeft zijn neefje in zijn slaap onthoofd met een kettingzaag en beweert dat hij droomde dat hij een kokosnootboom aan het afzagen was, zegt de politie.



Roger Paje, 48, wordt beschuldigd van het afzagen van de handen van Eduardo Rosquitos, na hem te hebben onthoofd enkele uren nadat ze hadden gedronken.



Rosquitos, 30, stierf een gruwelijke dood terwijl hij bewusteloos lag op de betonnen vloer in de woning van Paje zondag in de Filipijnen.



Getuige Edgardo Canete zei aan de politie dat hij wakker werd door het geluid van de kettingzaag en zag hoe Rosquitos werd onthoofd. Meteen daarna werden zijn handen afgezaagd. Hij was op slag dood.

Canete die vreesde voor zijn leven, sprong via een raam naar buiten en vluchtte.



Het trio begon omstreeks 8.00 uur zondag te borrelen. Vijf uren daarna werd Rosquitos gedood toen hij in slaap viel.



Paje werd gearresteerd toen de politie arriveerde.

Hij zei aan de politie dat hij niet wist wat hij deed.



Canete vertelde aan de politie dat de ogen van Paje waren gesloten toen hij het slachtoffer vermoorde.

Paje is ingesloten en wordt aangeklaagd voor moord.

Reacties

29-08-2019 17:19:05 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.281

OTindex: 43

Gevalletje slaapwandelen? Al dan niet geveinsd? Of ze dat nou in de rechtbank geloven, daar draait het om.

