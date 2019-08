Lego komt met braille-instructies voor blinde kinderen

Lego komt met braille-aanwijzingen voor blinde kinderen. Die instructies zijn gemaakt dankzij de toewijding van de 22-jarige Matthew Shifrin, die zelf blind is. "Blinde kinderen verdienen dit."



De aanwijzingen zijn vervaardigd met behulp van kunstmatige intelligentie en verschijnen in het Engels in zowel braille als audio, voor acht verschillende bouwwerken. Dat meldt Forbes.



De bedenker van het project is Matthew Shifrin, die sinds zijn geboorte blind is. Als vijfjarige gaf zijn oppas hem een krat met lego. Hoewel hij de blokjes niet kon zien, begon op dat moment voor hem wel een levenslange zoektocht naar een manier om lego toegankelijk te maken.



Zijn oppas, die inzag dat Shifrin niets had aan de illustraties met instructies, schreef de bouwaanwijzingen daarom speciaal voor hem uit in brailleschrift. Shifrin was dertien toen hij zijn eerste bouwwerk af had. Hij was daardoor naar eigen zeggen 'door het dolle heen'.



Een aantal jaren later besefte hij dat hij deze vondst niet voor zichzelf kon houden. Hij stelde zijn idee voor aan Lego, maar kreeg nooit antwoord. Dat veranderde toen Shifrin zelf een website opzette met de geschreven instructies voor blinde kinderen. Daar verschenen al geschreven aanwijzingen voor veertig bouwwerken.



Dit is het tweede project dat Lego dit jaar begint om blinde kinderen te ondersteunen. In april lanceerde het bedrijf 'Braille Bricks', legosteentjes waarmee kinderen de brailletaal kunnen leren beheersen.



Shifrin hoopt dat uiteindelijk alle legobouwwerken voor blinde kinderen toegankelijk zullen zijn. Hij werkt inmiddels voor Lego.

