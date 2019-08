Dat supermarkt Costco zo'n succes zou zijn, had China niet verwacht

Het allereerste filiaal van Costco, een van origine Amerikaanse supermarktketen, werd eergisteren geopend in Shanghai, China. En dat was een succes. Zo'n groot succes dat de drukte omsloeg in chaos en de winkel na vijf uur de deuren moest sluiten.Op de opening van de winkel kwamen duizenden Chinezen af. Politie werd ingezet om de grote stroom in goede banen te leiden, maar toen was het al te laat. "De winkel is helemaal vol", stuurde Costco na een paar uur in een sms-alert naar zijn klanten in China. "Kom alsjeblieft niet meer."Er stond toen een wachtrij van drie uur voor de ingang.Op de tweede dag was de supermarktketen beter voorbereid. Gisteren mochten er maar maximaal 2000 mensen tegelijk naar binnen.Ook gisteren kwamen er weer veel mensen op de winkel af en reisden ze ver om in de allereerste Costco te shoppen. Een man reed zelfs 80 kilometer, vertelt hij aan persbureau Reuters. "Deze plek is niet als andere plekken in China. Dus dat betekent voor sommigen dat ze ver moeten reizen."In juli hebben tienduizenden Chinezen zich ingeschreven als lid van Costco. Dat was veel meer dan de keten had verwacht. Inschrijven is verplicht - alle klanten betalen een jaarlijks bedrag om te mogen winkelen in de supermarkten. Wereldwijd heeft Costco meer dan 94 miljoen leden. Het geld dat wordt verdiend via het inschrijfgeld is ongeveer 70 procent van het wereldwijde inkomen van de keten.Costco is na Walmart de tweede grootste supermarktketen in de VS. In de winkels worden niet alleen levensmiddelen verkocht, maar ook grote huishoudelijke artikelen zoals bijvoorbeeld koelkasten.De keten is inmiddels in meer dan tien landen actief. Ook in Europa zijn er vestigingen: onder meer in Frankrijk en Spanje. Een winkel in Nederland staat nog niet op de planning.