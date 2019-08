Leeuwarden populair toevluchtsoord voor weglopers uit Groningen: 'We moeten er uren op passen'

De politie heeft het de laatste weken druk met jongeren die uit een instelling in Groningen ‘ontsnappen’ en in Leeuwarden worden aangehouden.



De politie heeft sinds 13 augustus vier 'wegloopjongeren' in Leeuwarden aangehouden. Het gaat om twee jongens van vijftien, een meisje van zeventien en een jongen van zestien jaar. Allen zijn afkomstig uit een zorginstelling in Groningen.



Of het om dezelfde instelling gaat en wat de naam van de instelling(en) is, wil Oeble Bouma namens de Leeuwarder politie niet zeggen. Hij maakt een onderscheid tussen jongeren die op vrijwillige basis in een instelling zitten en jongeren die er onder rechterlijke dwang zijn geplaatst.



,,Medewerkers van een instelling kunnen ze niet tegenhouden, als ze weg willen. Ze mogen ze niet in hun nekvel grijpen, bijvoorbeeld’’, aldus Bouma. ,,Wij mogen iemand wel oppakken.’’



Bouma wil niet kwijt hoeveel van de opgepakte jongeren verplicht in een instelling zaten, maar bevestigt wel dat ze er niet alle vier vrijblijvend verbleven.



Weglopers bezorgen de politie veel werk. De jongeren worden meegenomen naar het bureau, waar ze moeten wachten tot ze worden opgehaald door medewerkers van de betreffende instelling.



Dat duurt doorgaans enkele uren. Het komt ook wel eens voor dat de politie een wegloper terugbrengt, maar dat zijn uitzonderingen.



Wat de politie volgens Bouma probeert te voorkomen, is dat de jongeren in het cellencomplex zitten. ,,Daar horen ze niet, maar het komt soms wel voor. We moeten uren op ze passen en daar gaat wel wat energie in zitten. We willen er niet te lang mee zitten.’’



Jongeren die vrijwillig in een instelling zitten, maar toch weglopen, worden ook door de politie aangehouden. ,,Want het is niet per se goed voor de maatschappij. Met minderjarigen heb je wel een verantwoordelijkheid en we beslissen per geval of een vermissing urgent is of niet en of we actief gaan zoeken.’’



Het is volgens Bouma niet duidelijk te zeggen waarom de vier jongeren vanuit Groningen naar Leeuwarden kwamen. ,,Het patroon is doorgaans dat weglopers teruggaan naar de plek waar ze vandaan komen of vrienden en kennissen hebben.’’

Wat boor instelling is dit? Krijgen die jongeren schadelijke drugs ingespoten in de naam van de psychiatrie?

