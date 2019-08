Is dit het vreemdste voertuig van Groot-Brittannië?

De politie van Bedfordshire moest even heel goed kijken toen ze zondagavond een wel heel vreemd voertuig op de snelweg tegenkwamen. Het voertuig zag eruit als een boot gekruist met een vliegtuigneus en bedekt met witte verf. het bleek een gaffer-getapete motor te zijn.Een foto van het merkwaardige voertuig, vermoedelijk een motorfiets, werd snel door de wegenpolitie-eenheid Bedfordshire, Cambridgeshire en Hertfordshire getweet."Het meest ongewone voertuig dat ik in mijn 26 jaar op een snelweg heb laten stoppen! Alles gecontroleerd en in orde, hoewel nog steeds niet overtuigd, weet ik wat het is", schreef een officier bij de post.De politie oordeelde dat het voertuig legaal was om op de weg te rijden, wat betekent dat het een kentekenplaat had, belast en verzekerd was, evenals werklichten en remmen.Dit betekent dat het ook een APK-test had moeten doorstaan.Gebruikers die op Twitter reageerden, waren echter minder overtuigd van het feit dat het voertuig waardig was voor de weg, met één vermelding: "Ik zou met dat ding niet op een snelweg rijden. Ziet eruit als een dodelijke val!"