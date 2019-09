De Peiling: Louche loodgieter rekent €1426 voor verstopte gootsteen

NOORD-HOLLAND - Loodgietersbedrijven die hoog in de zoekresultaten van Google naar boven komen kun je maar beter vermijden. Vaak gaat het om louche types die grote bedragen rekenen voor de simpelste klusjes. Heb jij wel eens met zo'n 'vakman' te maken gehad? Of ken jij een loodgieter die wél betrouwbaar is? We horen het graag!



De Consumentenbond zegt de laatste tijd veel meldingen te ontvangen over over louche loodgieters. De meeste klachten gaan over de bedrijven Ontstoppings-service24, H.Wander, Ontstoppings R-ss, O.24/7, Erkende-Loodgieter en De-Jong-Ontstopping. Consumenten klagen over gebrekkige communicatie, het niet vooraf willen geven van tarieven, en vooral over exorbitante prijzen die voor het werk betaald moeten worden.



Eén gedupeerde, de 40 jarige Eva uit Alblasserdam, meldt dat zij voor het ontstoppen van haar gootsteen €1426 moest betalen. De loodgieter was 20 minuten bezig en achteraf bleek de ontstopping niet verholpen. "Het was een Duitse loodgieter die gebrekkig Engels sprak", vertelt ze aan het Algemeen Dagblad. "Toen hij binnen was moest ik meteen ergens mijn handtekening onder zetten. Hij brabbelde iets over kosten. Hij werd steeds dwingender. Ik voelde mij onveilig en heb betaald."



De loodgieter stapte na 20 minuten weer in zijn busje en vertrok. De gootsteen was nog steeds verstopt. Eva: "Ik noteerde snel het kenteken en probeerde bij mijn bank de betaling ongedaan te maken, maar dat bleek onmogelijk. De site waardoor ik met deze meneer in contact kwam, meldde niets voor mij te kunnen betekenen. Het was een conflict tussen mij en de loodgieter. Natuurlijk was hij daarna onbereikbaar. Het geld ben ik dus gewoon kwijt. Ook aangifte doen blij de politie bleek zinloos."



"Pure oplichting", noemt Sandra Molenaar van de Consumentenbond deze praktijken. "Zulke bedrijven maken misbruik van de situatie. Als jouw afvoer verstopt is, wil je zo snel mogelijk een oplossing, dus bel je de eerste de beste 24-uursdienst die je op Google tegenkomt. Maar dat is vaak een slechte keus omdat die bedrijven meestal slechts bemiddelaars zijn die voor veel geld klussen doorverkopen aan loodgieters. De klant heeft eigenlijk geen idee wie er bij hem langs komt en helaas blijken er nogal wat foute figuren tussen te zitten. Bovendien berekenen de loodgieters de bemiddelingskosten door aan de klant, waardoor de rekening flink kan oplopen." De Consumentenbond adviseert daarom advertenties die hoog in Google staan te vermijden.



Mystery-onderzoekers van de Consumentenbond belden vier bedrijven om een wc te ontstoppen. De wc was vooraf onklaar gemaakt met een flinke prop papier in de afvoer. De prijzen van de eerste drie loodgieters varieerden van €148 tot €175. Best prijzig voor een klus die in 15 minuten is geklaard. Het vierde bedrijf maakte het helemaal bont. De klus werd uitgevoerd op een feestdag en kostte €893. Daarvoor haalden twee man -onnodig- de wc-pot van de muur. De wc-pot werd beschadigd teruggehangen.



Het is raadzaam om alleen met bedrijven in zee te gaan die vooraf een prijs opgeven. Veel loodgieters vermelden geen tarieven op hun site, en ook telefonisch blijven ze vaag. De Consumentenbond belde 70 loodgietersbedrijven. Ruim de helft gaf geen tariefinformatie. Loodgieters die aangesloten waren bij de brancheorganisatie Techniek Nederland gaven het vaakst wél prijsinformatie.



Heb jij ervaring met louche loodgieters? Of ken je juist een hele betrouwbare die goed werk levert voor een schappelijke prijs? We horen het graag van je!

Reacties

01-09-2019 18:59:44 Mamsie

Oudgediende



Onze wc is nog nooit verstopt geweest. Ik vraag me af wat de mensen er allemaal doorheen spoelen!

01-09-2019 19:18:15 zekerlezen

Erelid

Je kan de meeste verstoppingen zelf verhelpen. Leer eens een toiletplunjer gebruilen, de rest kun je oplossen met chemische ontstoppingsmiddelen of een ontstoppingsveer. Pas als de leidingsbuizen zijn gebroken moet professionele hulp aan te pas komen maar dan heb je flinke lekkage sowieso.

01-09-2019 19:25:06 stora

Oudgediende



@Mamsie :

Onze wc is nog nooit verstopt geweest. QuoteOnze wc is nog nooit verstopt geweest. Tot nog toe kunnen wij hem ook elke keer vinden.

01-09-2019 20:34:06 Mikeph

Lid

Tips voor loodgieters.



bel geen 088 nummers. Die zijn niet te achterhalen en vaak niet vakkundig



Bel een loodgieter uit de omgeving.

deze weten vaak waar de leiding ligt, hoe ze die moeten ontstoppen en eventueel wat er moet gebeuren als het probleem in de gemeente grond zit.



Betaal of teken nooit vooraf.

sommige schrijven kosten erbij nadat er getekend is.



Geen reclame op de bus/auto is ook onbetrouwbaar.



probeer zelf het riool vrij te maken

dat reduceert de kosten.



Als het regent en het water komt via de wc het huis binnen, sla dan buiten de regenafvoer zo laag mogelijk stuk.

Hierdoor kan het water wel weg en komt het niet meer in huis. Een regenpijp repareren kost minder dan de vloer/laminaat vervangen.Hopelijk hebben jullie hier wat aan.

Groetjes van een Oud Loodgieter van de Gemeente Haarlem

