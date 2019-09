Kleding met grafeen beschermt tegen muggenbeten

Onderzoekers aan de Amerikaanse Brown University keken hoe kleding met grafeen dragers kan beschermen tegen giftige chemicaliƫn. Daarbij ontdekten ze dat het materiaal ook heel goed is in het bestrijden van muggenbeten.



Het speciale materiaal is te sterk voor een mug om doorheen te prikken. Daarnaast worden de geuren van je huid geweerd, waardoor muggen je niet kunnen ruiken en vinden. Bij tests landden muggen niet eens op stukken huid die wel ontbloot waren.



Grafeen is een dun materiaal dat honderd keer sterker is dan staal, waarvan een spinnenweb in theorie een neerstortend vliegtuig kan opvangen. Het wordt gebruikt in verschillende soorten gadgets.



De muggenwerende grafeenkleding van de onderzoekers werkt helaas alleen als het buiten kurkdroog is. Toen het materiaal nat werd in de regen, lukte het muggen alsnog om er doorheen te prikken.



De onderzoekers probeerden om nog een tweede laag bovenop de jas te bevestigen om het regenprobleem te verhelpen, maar hierdoor was de stof niet meer luchtdoorlatend. Dragers kregen het daarom in recordtijd te warm.



Of het de onderzoekers lukt om de kleding in alle weersomstandigheden werkbaar te krijgen, moet nog blijken. En dan is het ook nog de vraag of hij ooit ook echt in de winkels zal verschijnen.



Overigens verscheen afgelopen jaar al eens een jas gemaakt van grafeen. Omdat hier geen bacteriƫn op kunnen groeien, gaat het zweet van dragers niet stinken.

