Ontslag voor docent die kletsende leerlingen 'afplakte'

Een school voor voortgezet onderwijs in Alkmaar heeft een docent die een stuk plakband op de monden van twee kletsende leerlingen plakte, volgens de rechter terecht ontslagen. Ook krijgt de man geen aanvullende ontslagvergoeding.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep.



De man werkte sinds 2002 bij de onderwijsinstelling. In 2014 voerde de school meerdere gesprekken met hem over zijn functioneren en zijn tekort aan pedagogische vaardigheden.



In april 2015 werd hij herplaatst op een andere school in een andere functie, nadat hij bij twee leerlingen die aanhoudend tijdens de les bleven praten een stuk plakband over de mond had geplakt.



Op de nieuwe school vond niet veel later een nieuw incident plaats. Daarbij sneed de man een stekker van een printapparaat los, toen leerlingen geen gehoor gaven aan zijn instructies. Hierbij raakte een leerling gewond.



Nadat de man niet wilde meewerken aan een beoordeling over zijn geschiktheid als docent, zette de onderwijsinstelling hem eind 2016 op straat.



De man stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Volgens hem had hij met voldoende coaching en begeleiding verder kunnen werken op een andere locatie.



Omdat het ontslag volgens de man grotendeels te wijten was aan de onderwijsinstelling, claimde hij ook een aanvullende ontslagvergoeding als het ontslag stand zou houden.



De man verloor zijn zaak vorig jaar bij de rechtbank Noord-Holland, maar ging in hoger beroep. Uit de uitspraak die gisteren openbaar werd, blijkt dat ook de Centrale Raad van Beroep vorige week oordeelde dat de school de man mocht ontslaan en geen aanvullende vergoeding hoeft te betalen.

