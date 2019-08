Vrouw (haar kat) stuurt per ongeluk naaktselfies door naar autoverkoper

Een Britse vrouw heeft per ongeluk enkele naaktfoto’s van zichzelf doorgestuurd naar een autoverkoper waarmee ze op Facebook chatte. Volgens de vrouw was het de schuld van haar kat.Serenna Derosa wilde afgelopen vrijdag weten of de Audi A3 die te koop stond voor 2.100 pond (2.326 euro) nog beschikbaar was, dus stuurde ze de verkoper een privébericht op Facebook.Zonder het te weten werden haar drie laatste foto’s die ze met haar smartphone maakte, ook doorgestuurd. Dat waren geen brave kiekjes, maar selfies van haar borstvergroting die ze recent ondergaan had.Het 27-jarige model uit de Engelse stad Derby panikeerde en excuseerde zich meteen. “Oh mijn god, het spijt me zo! Hoe verwijder ik die foto’s? Ik schaam me dood!”, reageerde ze.De vrouw is ervan overtuigd dat haar vijf maanden oude kat er voor iets tussen zat. “Ik zweer dat ik de foto’s niet doorgestuurd heb. Het was mijn kat Angel. Ik legde mijn smartphone op bed en ging naar beneden om thee te zetten. Toen ik terug boven kwam, zat Angel met mijn smartphone te spelen”, vertelde ze aan Ladbible.