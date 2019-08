Vrouw breekt bijna helft van al haar botten na mislukte yogapose

Alexa Terrazas (23), een fanatiek yogabeoefenaar uit Mexico, is vanuit haar appartement in de stad San Pedro drie verdiepingen naar beneden gevallen nadat ze ondersteboven hangend aan de buitenrand van het balkon een ingewikkelde houding van de oosterse filosofie en bewegingsleer had getraind. De jonge techniekstudente overleefde de val, maar brak wel haar voeten, benen, armen, heupen en hoofd op 110 plaatsen.De politie van San Pedro is inmiddels begonnen met een onderzoek naar de bouwkundige constructie van het balkon maar zeer waarschijnlijk heeft het ongeval daar niets mee te maken. ,,We gaan uit van een ongeluk”, aldus de politie. Dat sluit aan bij beweringen van flatbewoners. Die stellen dat Terrazas regelmatig gevaarlijk ogende yoga- en gymnastiekposes doet op en aan de buitenruimte van haar woning. ,,Het is een wonder dat ze nog leeft”, aldus een bewoner van het complex.De toestand van de zwaargewonde Terrazas is na een 11 uur durende ingreep nog steeds kritiek. Het aantal botten dat de vrouw brak is uitzonderlijk groot. Een volwassene heeft namelijk 206 botten, wat betekent dat de studente bijna de helft van al haar beenderen brak. Vrienden en familieleden hebben de bevolking van de stad gevraagd bloed te doneren, omdat het slachtoffer de komende tijd nog vaak onder het mes zal moeten.Volgens de jongste berichten in Amerikaanse media, waaruit uitvoerig wordt geciteerd door Britse tabloids als The Sun, gaat het waarschijnlijk en in het gunstigste geval minstens drie jaar duren voordat Alexa weer kan lopen. De vrouw is de dochter van de in Mexico vooraanstaande zakenman Alberto Terrazas Seyfert: de voormalige president van de nationale kamer van industriële ontwikkeling. Alexa Terrazas werd kort voor het noodlottige incident door een vriend gefotografeerd terwijl ze met haar hoofd naar beneden aan het balkon hing. Het betreffende Instagramkiekje gaat de hele wereld over.