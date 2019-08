Dans-protest in New York; ballet is ook voor jongens





Prins George is de zoon van de Britse prins William en prinses Kate van het Verenigd Koninkrijk. Deze week werd duidelijk dat hij naast de gewone vakken zoals wiskunde en geschiedenis, ook balletlessen krijgt. Volgens zijn vader, prins William, vindt George dat hartstikke leuk.



In een bekend programma in Amerika maakte de presentatrice hier een aantal gemene opmerkingen over. Dit zorgde voor veel boze reacties van kijkers. Veel mensen vinden dat de vrouw op deze manier aan het pesten is. En ze vinden het stom dat de vrouw zegt dat dansen niet voor jongens is.



Honderden dansers hebben gisteren al dansend geprotesteerd op straat. Dit doen ze omdat een presentatrice van een groot tv-programma de balletlessen van de Britse prins George belachelijk heeft gemaakt. De presentatrice heeft ondertussen haar excuses aangeboden. Toch zijn er op social media nog veel protestvideo's en foto's te vinden van jongens die dansen. Hieronder zie je er een . Online kun je er nog meer vinden met #boysdancetoo en #metutu.

Reacties

31-08-2019 14:11:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.013

OTindex: 71.557



gelukkig wordt meteen van alles een drama gemaakt metutugelukkig wordt meteen van alles een drama gemaakt

31-08-2019 14:26:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.622

OTindex: 72.057

Schitterend dat die jongen balletles heeft.

Zal hem later altijd van pas komen als hij zich soepel en mooi weet te bewegen.

Dan zal het niet zo'n stijve hork hark worden als zijn opa.

