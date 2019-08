Nederlander heeft genoeg van date en laat haar hulpeloos achter op het strand

Agenten troffen afgelopen weekend in de Nederlandse kustplaats Katwijk een vrouw aan die net gedumpt was door haar date. Ze had niets op zak en raakte dus niet thuis.



De vrouw had een date met een man die ze had leren kennen op een datingsite. Ze spraken af om samen naar het strand van Katwijk, boven Den Haag, te rijden en elkaar daar beter te leren kennen.



Op een bepaald moment gaf de man aan dat hij “iets uit de auto moest gaan halen”, maar hij keerde niet meer terug. De vrouw bleef hulpeloos achter in haar badpak en slippers. Ze had enkel een handdoek bij zich.



Enkele agenten troffen de vrouw ontredderd aan op het strand. Ze had immers geen portefeuille bij en haar woonplaats was een heel eind verder. De politie besloot om haar te helpen. “Op zo’n moment maken wij een afweging naar aanleiding van de omstandigheden en de persoon die wij voor ons hebben. Uiteindelijk werd deze dame naar huis gebracht omdat andere opties niet wenselijk waren”, klonk het op Facebook.

Reacties

31-08-2019 12:12:03 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.150

OTindex: 3.087

voor een evt. volgende date met hem.



Ik weet niet wat er voorgevallen is maar als iemand geen vervoer heeft en met jou meerijdt dan handel je het netjes af ook al zie je het niet meer zitten. Voor alle vrouwelijke daters is het misschien wel handig om deze meneer aan de schandpaal te nagelenvoor een evt. volgende date met hem.Ik weet niet wat er voorgevallen is maar als iemand geen vervoer heeft en met jou meerijdt dan handel je het netjes af ook al zie je het niet meer zitten.

31-08-2019 12:21:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.619

OTindex: 72.049

De politie is je beste kameraad. Aan haar zeer tijdelijke vriendje had ze helemaal niks. Wat een stuk ongeluk!

31-08-2019 12:39:23 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.509

OTindex: 13.253

S

Maar toen vertelde ze dat ze alleen een platonische verhouding met me wilde. Ik wist niet hoe gauw ik weer in mijn Pausmobiel moest stappen. Ja, ik had haar meegenomen naar het strand met de bedoeling om van daaruit door te lopen naar het naaktstrandMaar toen vertelde ze dat ze alleen een platonische verhouding met me wilde. Ik wist niet hoe gauw ik weer in mijn Pausmobiel moest stappen.

31-08-2019 12:45:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.010

OTindex: 71.555

Idd Maar ze moet toch kleren en andere spullen bij zich gehad hebben? En als hij die heeft meegenomen, is dat toch diefstal? Wat een idiootIdd @omabep @Mamsie : nagel hem aan de schandpaal

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: