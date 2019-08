Knuffel-actie voor zieke kinderen 'ietwat uit de hand gelopen'

Een actie van de supportersvereniging van voetbalclub ADO is wel een heel groot succes. De club zamelt knuffeldieren in voor zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis en heeft inmiddels ruim 20.000 pluchen beesten binnen.Op 15 september speelt ADO tegen Feyenoord in de Kuip onder het toeziend oog van patiëntjes van het kinderziekenhuis in Rotterdam. Om de kinderen een extra leuke dag te bezorgen, besloten de ADO-fans knuffels in te zamelen om die over het vak met de zieke kinderen uit te strooien.Het is de tweede keer dat ADO de patiëntjes overlaadt met knuffeldieren. In 2016 gooiden de supporters honderden pluchen dieren in het vak met kinderen, wat mooie beelden opleverde.Ditmaal gaat het niet om honderden maar om duizenden knuffels. Inmiddels zijn er al zo'n 20.000 stuks ingezameld. "Het is ietwat uit de hand gelopen", zegt Jacco van Leeuwen tegen Omroep West. De voorzitter van de supportersvereniging is trots op de actie.Het enige probleem is dat de knuffels niet allemaal mee het stadion in mogen. Er kunnen zo'n 3000 tot 4000 knuffels worden uitgestrooid boven het vak met patiëntjes. "Anders sta je tien minuten na de wedstrijd nog steeds te gooien. Dan wordt het echt een zooitje", zegt Van Leeuwen.Als oplossing voor het knuffeloverschot hebben verschillende ADO-supportersgroepen een extra actie opgezet waarbij mensen een knuffeldier kunnen adopteren voor 1 euro. De opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis.Ook worden er knuffels aan andere kinderdoelen gegeven. "We hebben al geleverd aan hospices, een gehandicapteninstelling, sinterklaasorganisaties, de Voedselbank. Eigenlijk allerlei instellingen waar je kinderen nog kan blij maken met een knuffel", zegt Van Leeuwen.ADO is niet de enige voetbalclub die knuffels heeft ingezameld heeft voor de jaarlijkse wedstrijd waarbij Feyenoord zieke kinderen uitnodigt. Zo strooiden vorig jaar nog aanhangers van Excelsior met pluchen beesten.