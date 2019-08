Amerikaan test zijn nieuwe vuurwapens door op druk speelpark te schieten

De 68-jarige James Denardo kocht afgelopen woensdag twee handvuurwapens, reed met zijn Cadillac een doodlopende straat in en vuurde twee schoten in de richting van een druk park vol kinderen. “Ik wou zien of de wapens goed werkten”, was zijn uitleg aan de politie.



Woensdagavond liepen bij de politie van het Amerikaanse Stamford enkele noodoproepen binnen over een man die twee schoten had gelost in de buurt. Bij aankomst troffen de agenten Denardo aan in zijn auto, met een 9mm Beretta-pistool en een Derringer-handvuurwapen. Ze vonden tevens enkele miniflessen wodka, waarvan de meeste geledigd waren.



De man stond met zijn wagen op het einde van een doodlopende straat en had twee schoten gelost in de richting van een druk park, waar op dat moment kinderen softbal aan het spelen waren. “De kinderen in het park hebben de kogels horen vliegen”, vertelde een getuige. “Ze hebben extreem veel geluk gehad dat niemand gewond is geraakt.”



Denardo werd aangeklaagd voor het roekeloos in gevaar brengen van de kinderen en alle andere mensen in het park, alsook voor tien gevallen van het risico op het verwonden van een minderjarige.



De politie verklaarde dat de man vanuit zijn standpunt in zijn wagen wellicht niemand in zijn gezichtsveld had gezien, maar als buurtbewoner had hij moeten weten dat het park vlakbij gelegen is. Zijn wapenvergunning werd meteen ingetrokken en zijn wapens en munitie werden in beslag genomen. Denardo zit achter slot en grendel.

Reacties

31-08-2019 00:21:51 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 637

OTindex: 23

Wanneer komen ze er in Amerika nou eens achter dat het recht op wapenbezit veel meer levens eist dan nodig? Ze zouden het tweede amendement moeten veranderen en de NRA moeten verbieden.. Laatste edit 31-08-2019 00:25

