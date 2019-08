Enorme bijenkolonie verzamelt zich op achterwerk man

Dit is een schokkend moment waarop een enorme bijenkolonie landt op het achterwerk van een man tijdens een zeldzaam natuurverschijnsel dat vastgelegd is op de camera.De 25-jarige man reed met een vriend naar een garage in Nagaland in het noordoosten van India, toen de bijenkoningen op zijn achterwerk landde.Kort daarna hadden duizenden bijen zich verzameld en begon zich een bijenkorf te vormen op de achterkant van zijn jeans.De video die gemaakt werd door de vriend van de man, toont hoe hij probeert om de bijen van zich af te schudden – maar de insecten wilden niet toegeven.Na enige tijd was hij in staat om de bijenkoningen te pakken en brak haar vleugels enigszins.Hij plaatste haar in een fles en de rest vloog erin.Hij rende vervolgens naar de auto en deed de deuren op slot.De mannen voelden zich geamuseerd en tegelijk blij dat ze het zeldzaam natuurverschijnsel hebben kunnen vastleggen